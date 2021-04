Hunters, Jennifer Jason Leigh nel cast della seconda stagione della serie Amazon

La star di The Hateful Eight Jennifer Jason Leigh è stata scelta come protagonista della seconda stagione della serie di Amazon Prime Video, Hunters, creata da David Weil e prodotta da Jordan Peele. La prima stagione ha visto protagonista Al Pacino, al fianco di un nutrito cast che comprendeva anche Logan Lerman e Josh Radnor.

Jennifer Jason Leigh, candidata all'Oscar nel 2016 per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, interpreterà il ruolo di Chava, una delle migliori cacciatrici di nazisti, insieme alle star della prima stagione, Logan Lerman e Jerrika Hinton.

Al momento non è chiaro se Al Pacino sarà di ritorno anche nella seconda stagione. Scoprite la nostra recensione di Hunters, show Amazon dall'ottimo successo con il primo ciclo di episodi.



La trama della seconda stagione è tenuta segreta. La prima stagione di Hunters ha raccontato le gesta di una banda eterogenea di cacciatori di nazisti che vivevano a New York nel 1977. I cacciatori, come venivano chiamati, hanno scoperto che centinaia di alti funzionari nazisti vivevano indisturbati in territorio americano, cospirando per creare un Quarto Reich negli USA.

La seconda stagione è co-prodotta ancora da Jordan Peele con Monkeypaw Productions e Sonar Entertainment, insieme a David Weil. Attualmente Jennifer Jason Leigh è tra i protagonisti della serie Netflix, Atypical, arrivata alla sua quarta e ultima stagione. Apparirà prossimamente nel film The Woman in the Window, al fianco di Julianne Moore e Amy Adams, nonché ne La storia di Lisey, serie tv di Apple+ basata sul romanzo di Stephen King. Di recente ha lavorato con Benedict Cumberbatch nello show in onda su Sky, Patrick Melrose.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di The Hateful Eight.