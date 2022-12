Hunters: prima occhiata all'Hitler di Udo Kier nel trailer della seconda stagione!

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della seconda stagione di Hunters, serie ucronistica che immagina un gruppo di cacciatori ebrei pronti a compiere la loro vendetta su quei nazisti scampati alla cattura negli anni della Seconda Guerra Mondiale e che vivono la loro vita sotto mentite spoglie senza farsi riconoscere.

Oltre all'ingresso di Udo Kier nei panni di Hitler, questa seconda e ultima stagione di Hunters vedrà anche l'arrivo di Lena Olin nei panni della moglie di Hitler, Eva Braun, che è viva e vegeta e guida il Quarto Reich insieme al marito negli Stati Uniti degli anni Settanta. Al cast di questa stagione si aggiunge anche Jennifer Jason Leigh nel ruolo di una nuova cacciatrice di nazisti di alto livello.

La prima occhiata a Kier con i suoi baffi alla Hitler è una delle principali rivelazioni di questo teaser, ma alla fine di esso vediamo anche Al Pacino, che potrebbe essere una sorpresa per alcuni spettatori dato che il suo personaggio, Meyer Offerman, è morto alla fine della prima stagione di Hunters. Anche se si è ipotizzato che il personaggio di Josh Radnor in Hunters possa tirare fuori una maschera in stile "Mission: Impossible" e fingersi Meyer (visto che, dopo tutto, è un maestro del travestimento), le precedenti dichiarazioni di Weil a Entertainment Weekly fanno pensare che la serie seguirà invece la strada battuta ad esempio ne "Il Padrino - Parte II", facendo apparire Meyer in alcuni flashback per mostrare "come gli echi del passato si riverberino con forza nel presente di Jonah".

Infatti, la seconda stagione prenderà il via nel 1979 e utilizzerà una doppia linea temporale; quella che si svolge nel passato permetterà ad Al Pacino di tornare nei panni di Meyer Offerman, alias il Lupo.

Il creatore della serie David Weil ha dichiarato a Entertainment Weekly che, nel corso della sua vita e della sua educazione ebraica, ha provato frustrazione per il fatto che Hitler non avesse mai dovuto rispondere dei suoi crimini contro l'umanità. "Quindi Hunters, essendo uno show sulla catarsi, sull'emancipazione ebraica e sulla realizzazione dei desideri dei ragazzi ebrei come me che sono cresciuti con la voglia di reclamare il potere", ha detto, "la seconda stagione, spero, sarà quella catarsi".