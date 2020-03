Hunters, la produttrice Nikki Toscano è fiduciosa nel rinnovo della serie

È disponibile ormai da due settimane la prima stagione di Hunters, la serie creata da David Weil e prodotta da Jordan Peele che vede come co-showrunner Nikki Toscano, recentemente raggiunga dai microfoni di Collider per discutere del futuro dell'interessante progetto originale targato Amazon Prime Video.

In una lunga intervista dove la Toscano ha avuto modo di discutere del suo coinvolgimento nella serie, dello sviluppo dello storytelling e delle relazioni tra i vari personaggi, la produttrice esecutiva ha anche risposto a una domanda sul futuro della serie, ed esattamente se fossero già iniziate le discussioni per una seconda stagione (anche se sappiamo che David Weil ne ha in mente cinque) e quale storia amerebbe raccontare di più.



La Toscano ha risposto: "Abbiamo sicuramente parlato di piani a lungo termine e Amazon è stata davvero aperta e favorevole a questa serie. A Dio piacendo, ci daranno presto una seconda stagione. Poi con David che dice di avere idee per cinque stagioni mi sento rassicurata, in questo senso. È molto importante, per qualsiasi creatore o showrunner che partecipa ad uno show, essere in grado di avere una visione. Quella visione può poi cambiare in diversi aspetti, lungo la strada, ma almeno sappiamo dove stiamo andando, conosciamo la cima della montagna da scalare".



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla recensione della prima stagione di Hunters.