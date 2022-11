Hunters: la seconda stagione sarà l'ultima per la serie Amazon con Al Pacino

Come rivelato da diverse testate giornalistiche, Amazon ha deciso di mettere fine ad Hunters, serie con protagonisti Al Pacino e Logan Lerman, che dunque terminerà con l'arrivo della seconda stagione, previsto per il prossimo gennaio. La caccia dei protagonisti si concluderà quindi con i nuovi episodi, che vedranno Udo Kier nei panni di Hitler.

Il finale della prima stagione ha rivelato che, nell'universo storico alternativo della serie, il dittatore tedesco e sua moglie, Eva Braun (alias il Colonnello, interpretata da Lena Olin), erano vivi e vegeti e vivevano in Sud America. Inoltre, stavano pianificando un Quarto Reich che avrebbe messo radici in America.

Il creatore della serie David Weil ha dichiarato a Entertainment Weekly che, nel corso della sua vita e della sua educazione ebraica, ha provato frustrazione per il fatto che Hitler non avesse mai dovuto rispondere dei suoi crimini contro l'umanità. "Quindi Hunters, essendo uno show sulla catarsi, sull'emancipazione ebraica e sulla realizzazione dei desideri dei ragazzi ebrei come me che sono cresciuti con la voglia di reclamare il potere", ha detto, "la seconda stagione, spero, sarà quella catarsi".

La prima stagione di Hunters ha introdotto al pubblico una squadra che negli anni '70 si è impegnata a sradicare i nazisti che si erano infiltrati negli Stati Uniti. Il cast comprende oltre a Pacino e Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Greg Austin, Kate Mulvany, Louis Ozawa e Tiffany Boone.

La seconda stagione prenderà il via nel 1979 e utilizzerà una doppia linea temporale; quella che si svolge nel passato permetterà ad Al Pacino di tornare nei panni di Meyer Offerman, alias il Lupo. Inoltre, Jennifer Jason Leigh sarà nel cast nel ruolo dell'esperta cacciatrice di nazisti Chava Apfelbaum; compariranno anche Tommy Martinez (Good Trouble) ed Emily Rudd (Fear Street, Dynasty).

La premiere della Stagione 2 di Hunters avverrà il 13 gennaio 2023.