Hunters: la serie Amazon con Al Pacino cacciatore di nazisti ha una data d'uscita

Cosa ci fa Al Pacino, in una serie TV, e per giunta armato di tutto punto? Ovviamente dà la caccia ai nazisti! L'attesissima serie targata Amazon Prime Studios ha finalmente una data d'uscita: a rivelarla il nuovo trailer appena distribuito.

Hunters, produzione originale Amazon, si mostra con un nuovo scorcio su ciò che ci aspetta: un'America che da terra di opportunità diviene rifugio per i nazisti e allora chi meglio di Al Pacino per dargli la caccia?

L'anteprima inizia con un funerale, che scuote nel profondo la famiglia di Meyer Offerman (Al Pacino) e soprattutto il giovane Jonah Heidelbaum (Logan Lerman, Percy Jackson), il quale ha appena visto morire la madre per mano di spietati nazisti.

Da questo inaspettato evento inizierà la spietata caccia di Pacino e Lerman, che vedremo impegnati in una vera lotta senza quartiere: a loro si uniranno sorella Harriet (Kate Mulvany), la scassinatrice Roxy Jones (Tiffany Boone), l'ex soldato Joe Torrance (Louis Ozawa Changchien), il maestro del travestimento Lonny Flash (Josh Radnor, HIMYM) e gli esperti d'armi Mindy e Murray Markowitz (Carol Kane e Saul Rubinek).

In un viaggio che li porterà in ogni angolo del Paese, conosceremo meglio questi personaggi e le loro vicende che, come annuncia lo stesso trailer, sono ispirate ad avvenimenti realmente accaduti.

Hunters debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 21 febbraio, ma per non perdere neanche una delle prossime uscite passate dal nostro approfondimento su tutte le uscite Amazon di gennaio.