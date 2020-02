Hunters: l'attesa serie Amazon con Al Pacino si mostra in un nuovo violentissimo trailer

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming un nuovo e violentissimo trailer di Hunters, l'attesa serie che vedrà un inedito Al Pacino sul piccolo schermo nella sua irrefrenabile missione a caccia di nazisti nascosti, tra Tarantino e un film della Blumhouse.

Il filmato comincia con la cattura di una nazista da parte del gruppo di cacciatori protagonista della serie, e in seguito vengono mostrate alcune delle scene con maggiore tasso di violenza della stagione, così come la corsa ai ripari dei nazisti che tenta di elaborare un piano per fermare la sete di vendetta del gruppo. Più che nei precedenti trailer di Hunters viene poi dato maggiore spazio al personaggio di Josh Radnor, che torna così sul piccolo schermo dopo l'incredibile successo di How I Met Your Mother e dopo la cancellazione della serie NBC Rise.

Ambientata nel 1977, Hunters segue un gruppo di cacciatori di nazisti che scoprono che alti funzionari del regime vivono segretamente a New York e dintorni, lanciandosi in una sanguinosa ricerca per farsi giustizia da soli. Tuttavia scopriranno una cospirazione con dei nuovi piani di genocidio, il che significa che non si tratta solo di una semplice vendetta. Significa impedire che l'Olocausto si ripeta. Da questo inaspettato evento inizierà la spietata caccia di Pacino e Lerman, che vedremo impegnati in una vera lotta senza quartiere: a loro si uniranno sorella Harriet (Kate Mulvany), la scassinatrice Roxy Jones (Tiffany Boone), l'ex soldato Joe Torrance (Louis Ozawa Changchien), il maestro del travestimento Lonny Flash (Josh Radnor, HIMYM) e gli esperti d'armi Mindy e Murray Markowitz (Carol Kane e Saul Rubinek). In un viaggio che li porterà in ogni angolo del Paese, conosceremo meglio questi personaggi e le loro vicende che, come annuncia il trailer ufficiale condiviso recentemente, sono ispirate ad avvenimenti realmente accaduti.

Hunters debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 21 febbraio, ma per non perdere neanche una delle prossime uscite passate dal nostro approfondimento su tutte le uscite Amazon di gennaio. La prima stagione dello show sarà composta da dieci episodi.

Pacino è apparso recentemente in due delle migliori produzioni hollywoodiane del 2019: C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e The Irishman di Martin Scorsese; per quest'ultima interpretazione - nei panni del sindacalista Jimmy Hoffa - ha ottenuto la nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista (premio poi andato a Brad Pitt, suo collega nel film di Tarantino).