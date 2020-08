Hunters, la serie Amazon Prime Video rinnovata per la seconda stagione

Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, gli Amazon Studios hanno annunciato il rinnovo per la seconda stagione di Hunters, serie Amazon Original che ha debuttato in streaming lo scorso febbraio. Creata da David Weil e prodotta da Jordan Peele, la serie è impreziosita dalla presenza di Al Pacino ed è incentrata su un team di cacciatori di nazisti.

Nella prima stagione di Hunters, ambientata a New York nel 1977, il gruppo dei cacciatori ha scoperto che centinaia di ex ufficiali nazisti di alto rango sono nascosti negli Stati Uniti, dove cospirano per creare il Quarto Reich.

"Sono grato a Jen e alla famiglia di Amazon per il loro costante e straordinario supporto ad Hunters" ha dichiarato David Weil. "Insieme al nostro magnifico cast, al nostro straordinario team e ai brillanti autori e produttori, non vediamo l’ora di poter condividere il nuovo capitolo della saga di Hunters con il mondo."

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ha aggiunto: "Grazie ad Hunters, l’irrefrenabile immaginazione di David Weil ha creato una prima stagione ricca di azione, colpi di scena e mistero che ha conquistato i clienti Prime Video di tutto il mondo. Siamo entusiasti che David, Jordan e la serie Hunters saranno di nuovo con noi."

Fanno parte del cast, oltre ad Al Pacino, anche Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.



Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Hunters.