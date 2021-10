Hunters: nella stagione 2 della serie Amazon vedremo il villain più malvagio della storia!

Come sappiamo Hunters è stata rinnovata per la seconda stagione, e i lavori procedono a gonfie vele: in una nuova intervista, il creatore della serie David Weil ha annunciato che le riprese sono già iniziate e che i prossimi episodi includeranno il villain più malvagio nella storia.

"Probabilmente mi metterò nei guai per averlo detto" ha scherzato Weil in una nuova intervista con Entertainment Weekly, "ma abbiamo completato la nostra parte di riprese negli Stati Uniti e gireremo in Europa nei prossimi giorni. Quindi, siamo già ben avviati nella produzione e non vedo l'ora che il pubblico possa vedere la seconda stagione di Hunters, il prossimo anno".

Il "personaggio malvagio" di cui parla Weil, non è altro che quello rivelato nel finale della prima stagione di Hunters. Gli spettatori sono rimasti scioccati quando l'inquadratura finale dell'ultimo episodio rivelava nientemeno che Adolf Hitler, di schiena ma vivo e vegeto, e come prevedibile nei prossimi episodi il personaggio sarà il villain centrale della vicenda: "Voglio mantenere la promessa che ho fatto al pubblico alla fine della stagione 1", ha aggiunto Weil, guardando avanti alla stagione 2. "Penso che l'introduzione di quello che è forse il personaggio più malvagio della storia meriti una stagione adeguata. La mia speranza per la stagione 2 è che ci sia una grande quantità di brivido e terrore, ma anche di emozione, cuore, catarsi e pericolo. Speriamo di riuscire ad offrire una stagione ancora più grande".

Le premesse ci sono tutte, a cominciare dal fatto che una grande attrice come Jennifer Jason Leigh sarà nel cast di Hunters 2. Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, quindi rimanete sintonizzati.