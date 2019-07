Hush apparirà in Batwoman, c'è possibilità che Batman possa apparire in futuro

Anche se Ruby Rose non c'è , al San Diego Comic-Con sono state svelate le ultime novità sull'imminente serial televisivo di casa DC dedicato al personaggio di Batwoman.

In seguito alla diffusione del nuovo poster, al San Diego Comic-Con è stato confermato che il personaggio di Hush apparirà nella serie dedicata a Batwoman. Nella prima stagione dello show, i nemici di Batman inizieranno a prendere di mira Kate Kane non appena diventerà Batwoman. E la serie introdurrà Tommy Elliot, che diventerà il supercattivo Hush, e per cui hanno costruito una storia di origini che vedremo nel corso della serie.

Originariamente parte di una storyline in “Batman” #608–619, la storyline su Hush era scritta da Jeph Loeb con i disegni di Jim Lee. Per quanto riguarda Batman in persona, i produttori esecutivi Caroline Dries e Sarah Schechter hanno affermato che la sua apparizione futura è possibile ma che, al momento, non c'è nulla di certo visto che la DC non permette cosi facilmente l'utilizzo del personaggio.

Al momento i produttori esecutivi sono molto più interessati a far scoprire al pubblico il personaggio di Kate Kane senza avere intorno Bruce Wayne, sebbene il personaggio verrà citato spesso all'interno dello show.