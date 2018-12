I Am Not Okay With This: Netflix produce lo show tratto dal fumetto

Il regista britannico Jonathan Entwistle, dopo aver creato la serie The End of the F*** King World di Charles Forsman, diventata in seguito uno show Netflix nel resto del mondo, sta per replicare con una serie tv adolescenziale adattando il fumetto di Forsman, I Am Not Okay With This, cercando di replicare il successo sempre per Netflix.

Al progetto collabora anche Shawn Levy, produttore esecutivo e showrunner di un grande successo targato Netflix come Stranger Things.

Netflix ha ordinato otto episodi di I Am Not Okay With This, prodotto da Shawn Levy con la sua 21 Laps Entertainment.

Co-creata da Jonathan Entwistle e Christy Hall, I Am Not Okay With This racconta la storia di un'adolescente che affronta le complessità della scuola superiore, della famiglia e della sessualità mentre scopre dei super poteri che si stanno manifestando.

La produzione esecutiva comprende la 21 Laps Entertainment, che recentemente si è occupata della terza stagione di Stranger Things.

Una completa collezione di microcomics di I Am Not Okay With This è stata pubblicata come graphic novel nel 2017.

Jonathan Entwistle si occuperà della regia dello show, scritto da Christy Hall. Non è stata ancora annunciata la data d'uscita della serie ma nelle prossime settimane dovrebbero essere svelati maggiori dettagli.