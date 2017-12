I Cahiers du cinéma piazzano Twin Peaks al primo posto della loro celebre Top 10

, storica rivista cinematografica d’oltralpe, fondata nel 1951 da André Bazin, ha stilato anche quest’anno la sua celebre Top 10.

Con gran sorpresa di tutti al primo posto c’è Twin Peaks: The Return, ovvero il revival della celebre serie creata da David Lynch e Mark Frost, andata in onda su Showtime per un totale di diciotto episodi. L’inclusione ha suscitato sicuramente l’attenzione anche di tutti gli addetti ai lavori per il criterio di selezione, dato che Twin Peaks è una serie televisiva e non un film. Tuttavia, un’opera di David Lynch è un’opera di David Lynch e questo potrebbe aver portato i critici francesi a una flessibilità inaspettata e che farà sicuramente contenti i tantissimi fan del regista di Missoula.

Al secondo posto, poi, troviamo l’ultima pellicola di Bruno Dumont, Jeannette: The Childhood of Joan of Arc, presentata a Cannes e attualmente ancora inedita nel nostro Paese, mentre in terza posizione svetta Certain Women di Kelly Reichardt, già vincitrice lo scorso anno del London Film Festival. In quarta posizione si è posizionato Scappa – Get Out, l’horror con cui Jordan Peele ha esordito alla regia, mentre subito dietro ci sono The Day After (di Hong Sang-soo) e Lover for a Day (di Philippe Garrel). Good Time, con Robert Pattinson, è in settima piazza, subito prima di Split di M. Night Shyamalan, Jackie, il biopic di Pablo Larraìn e Billy Lynn’s Long Halftime Walk del sempre amato Ang Lee.

1. Twin Peaks: The Return (David Lynch)

2. Jeannette: The Childhood of Joan of Arc (Bruno Dumont)

3. Certain Women (Kelly Reichardt)

4. Get Out (Jordan Peele)

5. The Day After (Hong Sang-soo)

6. Lover For a Day (Philippe Garrel)

7. Good Time (Josh and Benny Safdie)

8. Split (M. Night Shyamalan)

9. Jackie (Pablo Larraín)

10. Billy Lynn’s Long Halftime Walk (Ang Lee)