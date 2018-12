I cattivi DC nelle foto del finale di stagione di Titans

DC Entertainment ha rilasciato una serie di foto del prossimo finale di stagione di Titans, intitolato ufficialmente 'Dick Grayson'. Le foto suggeriscono ciò che potremmo aspettarci dal finale e mostrano la comparsa di alcuni villain come l'Enigmista, il Ventriloquo e il suo burattinaio, Scarface. Tra i personaggi forse anche il figlio di Dick.

L'ultimo episodio è stato mandato in onda il 21 dicembre e la sinossi spiega:"Nel finale di stagione i poteri di Trigon mandano Dick in un paesaggio da sogno che inizia con lui che vive una vita quotidiana felice e tranquilla. Ben presto però verrà riportato in un viaggio oscuro verso Gotham".

Lo show Titans segue le vicende di un gruppo di giovani eroi dell'universo DC. Dick Grayson e Rachel Roth richiedono assistenza per cercare di salvare il pianeta dalla distruzione. I due uniscono le forze con Starfire e Beast Boy, formando i Titans.

Il cast di Titans è composto da Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, Teagan Croft in quelli di Rachel Roth, Anna Diop in quelli di Starfire e Ryan Potter nelle vesti di Beast Boy.

Lo show è prodotto da Weed Road Pictures e Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di un team di eroi senza paura. La serie arriverà su Netflix Italia dall'11 gennaio.