I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, ecco il poster ufficiale del live-action

Il sito di GFM Films ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di Knights of the Zodiac: Saint Seiya, pellicola live-action tratta dal celebre manga di Masami Kurumada e nata dalla partnership internazionale tra la Toei Animation e la A Really Good Film.

L'immagine, che trovate in calce alla notizia, ci mostra la figura di quello che presumibilmente sarà Pegasus.

Secondo gli ultimi rumor, il film potrebbe cominciare la più importante fase di post-produzione intorno alla prossima estate. La pellicola sarà diretta da Tomasz "Tomek" Bagisnki al suo debutto alla regia di un live-action dopo aver girato, oltre diversi corti animati, anche le intro degli ultimi The Witcher e il teaser trailer di Cyberpunk 2077 per CD Project Red. Il regista si occuperà anche della co-direzione dell'attesissima serie Netflix su The Witcher che vedrà Henry Cavill nei panni di Gerald di Rivia.

Tra i produttori del film figurano Yoshi Ikezawa, Joseph Chou e Jeffrey Chan.

Nel frattempo si prepara al debutto su Netflix anche il remake della serie animata, che arriverà sulla piattaforma streaming durante il corso del 2019. Lo show sarà composto da 12 episodi che andranno a coprire gli archi narrativi dedicati alla Guerra Galattica e ai Cavalieri d'Argento.

Cosa ne pensate di questo primo poster ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti.