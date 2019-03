I creatori de Il Trono di Spade saranno premiati per il loro 'visionario' storytelling

Il Trono di Spade è quasi giunto alla sua conclusione e ad aprile andrà in onda con la sua l'ottava e ultima stagione. Oltre ai numerosi riconoscimenti ottenuti durante gli ultimi sette anni di programmazione, i creatori della serie David Benioff e D.B. Weiss riceveranno anche un premio speciale ai prossimi Emmy Awards.

La International Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato che i due showrunner saranno premiati con l'International Emmy Founders Award per il loro adattamento dei romanzi de Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. Il premio sarà assegnato per celebrare i risultati ottenuti da Benioff e Weiss nel superare le barriere culturali e nel "toccare la nostra comune umanità".

"L'International Academy ci rende molto onorati. Dal cast, alla crew e alle location, l'impegno de Il Trono di Spade è stato internazionale, e questo premio appartiene a tutte le persone che hanno lavorato duro per tanti anni per dare vita allo show." hanno commentato Benioff e Weiss.

"David e D.B. sono dei totali game-changer e narratori visionari che hanno creato, al loro debutto televisivo, un fenomeno culturale e globale da record con un seguito internazionale unico." ha dichiarato Bruce L. Paisner, presidente e CEO dell'International Academy. "Non vediamo l'ora di premiare il loro straordinario talento e il successo de Il Trono di Spade con il nostro Founder Award."

HBO ha diffuso il trailer ufficiale dell'ottava stagione all'inizio del mese e si prepara a mandare in onda il primo episodio il prossimo 14 aprile. Inoltre è stato recentemente confermato che ben 3 episodi dello show raggiungeranno la durata di 80 minuti, per un minutaggio complessivo di 432 minuti.