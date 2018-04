I creatori di Westworld rispondo ad alcune domande sui bisogni fisiologici degli host

In occasione del ritorno di Westworld con la sua seconda stagione, molto attesa dopo il successo in termini di critica e pubblico riscosso dalla prima, i creatori dello show Lisa Joy e Jonathan Nolan rispondo ad alcune domande piuttosto insolite poste dai fan: ma gli host vanno al gabinetto come tutti gli altri esseri umani? Se sì, perché?

Una domanda leggermente fuori dagli schemi, che pochi telespettatori avrebbero interesse a rivolgere ai produttori del proprio show preferito; ma la showrunner Lisa Joy non si è certo fatta intimorire da una richiesta così particolare ed ha dichiarato in un'intervista con EW:

"Gli host sono essenzialmente creature organiche: produrli in questo modo è molto più economico e semplice. Ciò significa che mangiano, dormono, hanno rapporti sessuali e sentono il bisogno di andare al bagno: il loro corpo funziona esattamente come quello umano, con la sola differenza che non hanno un cervello ma al suo posto ospitano una CPU. Questo garantisce loro un potenziale degno di nota: farsi sostituire una porzione di cervello con un computer renderebbe il processo di apprendimento molto più efficace per chiunque".

Lisa Joy ed il compagno Jonathan Nolan hanno pensato anche ai dettagli apparentemente più insignificanti per il proprio show, forse uno dei segreti che hanno permesso a Westworld di guadagnarsi una grande fetta di appassionati, in grado di indagare anche sui particolari più minuziosi del mondo che ospita le vicende della serie TV.