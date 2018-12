I Delitti de BarLume: la serie torna il 25 dicembre e l'1 gennaio con due nuovi episodi

Il 25 dicembre tornerà su Sky cinema l'amata serie de I Delitti del BarLume, con un nuovo episodio intitolato Il Battesimo di Ampelio che sarà diretto dal regista Roan Johnson.

La serie di gialli a tinte comedy è una produzione originale Sky realizzata con Palomar e tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, con la prima - IL BATTESIMO DI AMPELIO - attesa al debutto proprio il 25 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) e disponibile anche su Sky On Demand.

Il secondo appuntamento con le nuove storie de I Delitti del BarLume invece andrà in onda a Capodanno, quando sarà la volta di Hasta Pronto Viviani. Invariata la formula narrativa, a garanzia del divertimento di sempre: fra sparizioni, partite a carte, risate e quegli elementi da poliziesco sui generis che negli anni scorsi ne hanno decretato il successo, tornano Pineta, i suoi misteri e i suoi amati toscanacci, dal Viviani ancora una volta interpretato da Filippo Timi, al Commissario Fusco di Lucia Mascino.

Insieme a loro ovviamente anche tutti i “bimbi”, gli irresistibili vecchietti detective del “quartetto uretra”, interpretati da Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali e Massimo Paganelli. Torna ovviamente anche la Tizi interpretata da Enrica Guidi così come, dopo il loro esordio nel cast delle ultime due storie, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti, nei panni rispettivamente del buffo Beppe Battaglia e di Paolo Pasquali, logorroico e truffaldino assicuratore di origini venete. La regia è ancora una volta di Roan Johnson.

Ne Il Battesimo di Ampelio, la prima delle nuove storie che è anche l’undicesimo film della serie, la mattina del battesimo del figlio della Tizi (Enrica Guidi), Emo (Alessandro Benvenuti) scopre all’interno della chiesa il cadavere del parroco che doveva celebrare la funzione. Don Salvo è stato avvelenato. Durante le indagini il Commissario Fusco (Lucia Mascino) riceve delle pressioni dal Questore, mentre tra i tavolini del BarLume l’agente Govoni incontra una donna misteriosa. Perché è arrivata a Pineta e cosa ha a che fare con Don Salvo? Pasquali (Corrado Guzzanti), indagato per l’omicidio, chiede aiuto a Giuseppe (Stefano Fresi) per trovare il vero colpevole. Ma Beppe deve pensare anche ad Ampelio, è il suo nuovo baby-sitter trova un modo per farlo addormentare.

In questa rocambolesca indagine incrociata, riuscirà la Fusco a risolvere il caso? Intanto un altro mistero si infittisce. Che sta succedendo al Viviani (Filippo Timi)? E perché non è ancora tornato? Arrivati all’aeroporto impazienti di accoglierlo, i suoi “bimbi” si trovano di fronte una bellissima ragazza argentina. Massimo è nei guai e ha bisogno del loro aiuto…

