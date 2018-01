I Delitti del BarLume è tornato e non delude: ottimo debutto per la prima puntata!

Ottimo debutto per le nuove storie de i, conmedi su Sky Cinema per il primo episodio, intitolato "Un, due, tre, stella!"

"I film sul detective barista toscano ha superato Captain America: Civil War e Alla Ricerca di Dory, anch'essi in programmazione su Sky ieri sera.



Il prossimo appuntamento è per lunedì 15 gennaio, con l'episodio intitolato "La Battaglia Navale!"

Ottimi ascolti per la prima delle due nuove storie de I Delitti del BarLume “Un due tre stella!”, diretta da Roan Johnson, che ha totalizzato ieri su Sky Cinema e su Primissime 836.756 spettatori medi complessivi. La produzione originale Sky Cinema realizzata da Palomar e giunta al quinto anno di messa in onda, continua a registrare ascolti analoghi e spesso superiori a quelli di grandi blockbuster americani come Capitain America: Civil War (674.000 spettatori medi) e Alla ricerca di Dory (674.000). In particolare, sono stati 494.042 spettatori medi ad aver visto il film su Sky Cinema Uno/+1 HD e Sky Cinema Hits HD, e 342.713 hanno scelto di vederlo in anteprima grazie a Primissime, il 43% del totale.

Un pubblico affezionato del giallo-comedy tratto dai romanzi bestseller di Marco Malvaldi che quest’anno vede il debutto nel cast di Stefano Fresi, accanto a Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Atos Davini e la partecipazione straordinaria di Corrado Guzzanti e il cameo di Mara Maionchi.

Un risultato che inaugura il nuovo anno dopo un periodo natalizio di grandi ascolti per Sky Cinema: il titolo più visto è stato L'ora legale trasmesso il 1° gennaio su Sky Cinema Uno/+1 HD (e Primissime) con 1.112.723 spettatori medi per la prima messa in onda, seguito da Mamma o papà? (26 dicembre) con un ascolto medio sugli stessi canali di 1.020.430 spettatori complessivi.

Il prossimo appuntamento con I delitti del BarLume sarà “La battaglia navale” , in onda in prima tv lunedì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile su Sky On Demand."