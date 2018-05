I due supereroi al centro del nuovo poster di Marvel's Cloak & Dagger

Dopo il final trailer diffuso in rete qualche giorno fa, Marvel Studios e Freeform hanno diramato sul web un nuovo accattivante poster ufficiale per Cloak & Dagger, nuova serie televisiva della Casa delle Idee.

Cloak & Dagger è la storia di Tandy Bowen (Olivia Holt) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph) – due teenagers dai background totalmente differenti, che si ritrovano dei superpoteri improvvisamente, legati misteriosamente l'uno all'altra.

Joe Pokaski (Underground, Heroes) è lo showrunner ed il produttore esecutivo del serial, il presidente della divisione tv della Marvel, Jeph Loeb (Marvel’s Luke Cage, Marvel’s Iron Fist) e Jim Chory (Marvel’s Luke Cage, Marvel’s Iron Fist) saranno anche loro produttori esecutivi. Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball) è la regista del pilot.

Nel cast vedremo anche Andrea Roth (Rescue Me, Blue Bloods), Gloria Reuben (ER, Mr. Robot), Miles Mussenden (Bloodline, Queen Sugar), Carl Lundstedt (Grey’s Anatomy, Conviction) James Saito (Life of Pi, The Devil’s Advocate) e J.D. Evermore (True Detective, The Walking Dead).

La serie è prodotta da Marvel Television insieme ad ABC Signature Studios. Cloak & Dagger arriverà su Freeform questo giugno, mentre in Italia debutterà in contemporanea con gli States in esclusiva su Amazon Prime Video.

I personaggi hanno fatto il loro debutto nel 1982 sulle pagine di Peter Parker: The Spectacular Spider-Man diventando ben presto alleati di Spider-Man. Da allora hanno fatto apparizioni in altri fumetti di altri supereroi Marvel e hanno anche ottenuto delle serie personali.