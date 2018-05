I Fan chiedono all'ABC di rimpiazzare il revival di Pappa e ciccia con Agent Carter

Ufficialmente la presenza di Peggy non è prevista in nessuna serie o film Marvel , ma potremmo comunque aspettarci qualche sorpresa dallo sviluppo della fase 3 del MCU .

Essendo passati due anni dalla cancellazione della serie, la trama del MCU non è rimasta di certo invariata, soprattutto dopo gli avvenimenti di Avengers: Infinity War . C'è da chiedersi, quindi, in caso l'emittente prendesse davvero in considerazione di continuare la storia di Peggy, quanto gli autori dovranno discostarsi dalla narrativa intrapresa originariamente.

Come potete osservare in basso, numerosi appassionati hanno iniziato a condividere su twitter la propria voglia di un revival di Marvel's Agent Carter , rivolgendosi direttamente all' ABC !

La seconda stagione del personaggio Marvel aveva lasciato gli spettatori in sospeso, generando addirittura alcune teorie che vedrebbero Peggy incontrare il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch . Ovviamente la cancellazione della serie ha creato nei fan una forte delusione, soprattutto in quelli che bramavano un'apparizione dell'agente Carter al cinema, insieme ai protagonisti del Marvel Cinematic Universe .

La cancellazione del revival di Pappa e Ciccia da parte dell'ABC ha creato uno spazio nel palinsesto dell'emittente televisiva. Per alcuni fan è sembrata un ottima occasione per proporre la continuazione della serie su Agent Carter .

hey @ABCNetwork how about Agent Carter season 3 to fill your little programming gap? #Iknowmyvalue pic.twitter.com/LfGzAohuTB — Allison Surra (@Allycat1188) 31 maggio 2018

[now really screaming] @ ABC, HAVE YOU HEARD OF THIS SHOW CALLED "AGENT CARTER?" — Rachel Paige (@rachmeetsworld) 29 maggio 2018

I hear @ABCNetwork has a gap in their programming. How about a new season of #AgentCarter? pic.twitter.com/OIeHW8PjzH — Jennifer R. Carey 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 #SaveDeception (@jenniferrcarey) 29 maggio 2018