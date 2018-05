I fan hanno lanciato una petizione in favore dell'ipotetico revival di Smallville

Nelle ultime ore è emersa in rete la notizia secondo cui i fan di Smallville, longeva serie prodotta originariamente dalla rete statunitense The WB e nota oggi come The CW, avrebbero lanciato una petizione per convincere Warner Bros. Television ad adattare in live-action l’undicesima stagione disegnata dal fumettista Bryan Q. Miller.

Come ricorderete, la star della serie, Tom Welling, ha ribadito più volte che non tornerebbe a vestire i panni di Clark Kent, e già in passato si era rifiutato di indossare il mantello di Superman. A questo va poi aggiunta l’attuale situazione dell’attrice Allison Mack - interprete della reporter Chloe Sullivan - recentemente arrestata per traffico di umani. Di conseguenza, secondo il parere dello stesso Tom Welling e del collega Michael Rosenbaum, che in occasione dell’evento Awesome Con hanno parlato proprio di Smallville, la serie potrebbe ricevere un revival animato, mentre il ritorno del live-action è da considerarsi escluso.



Al momento, intanto, la petizione ha raccolto quasi 250 firme, mentre l’obiettivo della stessa è fissato sulle 500 sottoscrizioni. Un numero tutto sommato esiguo che difficilmente potrebbe invogliare Warner Bros. TV e The CW a prendere in considerazione un ipotetico revival della serie.



Proposta qualche anno fa anche in Italia dall’editore RW Lion, l’undicesima stagione di Smallville è disponibile solo in formato cartaceo e si compone di quattordici storie ambientate qualche tempo dopo la conclusione del serial televisivo.