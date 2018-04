I fan scelgono gli spoiler su Reddit, ma gli showrunner di Westworld hanno altro in mente!

Durante un Ask Me Anything su Reddit, gli showrunner di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno risposto a diverse domande fatte dai fan sullo show, per poi lanciare una simpatica iniziativa: se uno dei loro post avesse raggiunto i 1000 upvote avrebbero pubblicato su YouTube un filmato contenente il plot della seconda stagione di Westworld.

Il post in questione, in cui Nolan spiega di essere stato anche lui un utente di Reddit e dice la sua sugli spoiler e le teorie dei fan, come era lecito aspettarsi ha raggiunto in men che non si dica il numero di upvote necessari, costringendo quindi gli showrunner a mantenere la promessa.

Il video con tutto il plot della seconda stagione sembrava quindi dietro l'angolo, ed è così quindi che gli autori dello show creano un nuovo canale YouTube chiamato Singing Traveller047, pronto ad ospitare l'ambito filmato. Ma avrebbero potuto mai Jonathan Nolan e Lisa Joy dare in pasto ai fan di Westworld tutta la storia, ed i relativi colpi di scena, dell'intera seconda stagione?

Il filmato in questione, intitolato Westworld Season 2 - A Primer, mostra nei suoi primi minuti quello che potrebbe sembrare l'intero plot promesso dagli showrunner, ma dopo alcune promettenti scene compaiono sullo schermo le attrici Evan Rachel Rood ed Angela Sarafyan, intente a cantare la famosa hit di Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Vi è piaciuta? Pensavate veramente che gli showrunner di Westworld arrivassero a condividere l'intero plot della seconda stagione prima della sua uscita?