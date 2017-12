I fan di Supergirl hanno elaborato una convince teoria incentrata su Saturn Girl!

Prima ancora chefinissero su Terra-1 per partecipare alle nozze West-Allen e contrastare l’invasione dei nazisti provenienti da Terra-X, un personaggio amatissimo introdotto lo scorso anno è tornato a National City. L’attesa riunione, tuttavia, non è stata quella sperata...

Attenzione possibile Spoiler

Dopo aver trascorso sette anni in compagnia della cosiddetta Legione dei Super-Eroi, Mon-El (Chris Wood) è infatti tornato nel presente della nostra Supergirl (Melissa Benoist), la quale ha scoperto che nel frattempo il suo fidanzato aveva rinunciato all’idea di rivederla ed è andato avanti con la propria vita.



Durante la sua permanenza nel futuro, infatti, pare che il ragazzo sia sia sposato con Imra Ardeen (Amy Jackson), l’eroina meglio nota col nome di Saturn Girl. Questa rivelazione ha scioccato e spezzato il cuore della povera Kara, ma i fan su Reddit sono convinti che Imra stia solo manipolando la mente di Mon-El affinché questi creda di essere suo marito.



La convince teoria troverebbe un fondo di verità nelle parole della stessa Amy Jackson, che attraverso i social avrebbe rivelato che la storia di Mon-El e Imra sia molto più complessa di quanto anticipato in “Wake Up”. Quando alcuni fan di “Karamel” hanno palesato il proprio malcontento per il matrimonio di Mon-El, l’attrice avrebbe anticipato che le cose miglioreranno. Questo ha portato i fan a credere che l’intera storia del matrimonio verrà presto corretta.



Dal momento che Saturn Girl, nei fumetti DC Comics, è dotata di straordinarie capacità psichiche, controllare la mente di Mon-El sarebbe una passeggiata per una telepatie del suo calibro. Sempre nei fumetti, in effetti, la donna ha già fatto qualcosa di simile: durante una particolare missione, l’eroina si ritrovò costretta a creare l’illusione telepatica di Apparition, la moglie di Ultra Boy, affinché la sua presenza tenesse calma e concentrata l’intera Legione dei Super-Eroi.



La teoria, infine, vedrebbe nella collona di Kara, che Mon-El porta ancora al collo, una prova del suo inalterato amore per lei: un oggetto che il suo subconscio, nonostante l’eventuale illusione creata da Saturn Girl, gli impedirebbe di togliere. Ma sarà davvero così?



Per scoprire se la teoria sia valida o meno, ci toccherà aspetta i prossimi episodio del serial, e chissà che già il finale di mid-season che sarà trasmesso prorpio domani non possa svelare qualche informazione in più sul rapporto fra Mon-El e Saturn Girl.