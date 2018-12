I Griffin: l'addio al personaggio di Angela, doppiato da Carrie Fisher

I Griffin hanno reso omaggio a Carrie Fisher nell'ultimo episodio trasmesso, 'Pawtucket Pete', che vede Peter Griffin (Seth MacFarlane), elogiare Angela, personaggio doppiato per più di dieci anni dall'attrice di Star Wars, in seguito alla sua morte, causata da una nuotata effettuata meno di venti minuti dopo aver mangiato.

Dopo aver attinto dalla sigle di alcune sit-com come lo show di Mary Tyler Moore, Cin Cin e Friends, Peter avverte dei pericoli di nuotare a stomaco pieno prima di continuare di continuare il suo discorso in onore di Angela, definita una persona 'senza paura, spontanea, onesta'.

Peter omaggia direttamente Carrie Fisher, proseguendo con la frase:"Lei può essersene andata, ma la sua voce vivrà su DVD e Hulu Plus e in piccoli messaggi proiettati da droidi. Io potrei aver perso un capo, ma il paradiso ha guadagnato una principessa".

Il produttore esecutivo di EW, Steve Callaghan ha ricordato Carrie Fisher:"Siamo incredibilmente grati a lei per aver portato una profondità tale che non penso altri avrebbero potuto dare. Tutti noi sentiamo la sua perdita ora che stiamo scrivendo episodi senza Angela. Un rispettoso saluto al personaggio di Angela e a Carrie Fisher".

A giugno dello scorso anno I Griffin avevano omaggiato Adam West, scomparso in quei giorni, celebre nella sit-com per prestare la voce a sé stesso, in quanto sindaco di Quahog.