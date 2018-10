I Griffin: nella première della stagione una svolta per uno dei personaggi principali

In vista della première della diciassettesima stagione de I Griffin era stato rivelato un dettaglio importante che riguarda uno dei personaggi principali dello show creato da Seth MacFarlane per Fox nel 1999. Nel mese di maggio I Griffin sono stati rinnovati per una nuova stagione e nella serata di ieri negli Usa è andato in onda il primo episodio.

Tempo fa venne rivelato che Brian si sarebbe finalmente sposato nella nuova stagione de I Griffin. L'identità della moglie rimane tuttavia un mistero, al momento. La svolta è arrivata subito nel primo episodio quando Brian ha pronunciato il fatidico 'lo voglio'.

Un evento gioioso che arriva in maniera..oscura. Da questo momento sveleremo diversi dettagli della trama dell'episodio quindi se non volete leggere degli SPOILER non proseguite nella lettura della news.

All'inizio dell'episodio Brian incontra una donna di nome Jess in un bar. Dopo essere andati a letto insieme lei gli confida di avere il cancro e di non aver ancora molto da vivere, citando anche una lunga lista di attività sessuali che vorrebbe mettere in pratica prima di morire, con Brian che le promette di aiutare a completarla.

Tuttavia successivamente Jess finisce in ospedale e scopre che le restano solo un paio di settimane di vita. Sapendo che uno dei suoi più grandi sogni è quello di sposarsi, Brian le fa la proposta proprio in ospedale, convinto di aiutare una donna che gli piace a soddisfare i suoi ultimi desideri. Le cose cambiano subito dopo il matrimonio; un medico entra in chiesa e informa Jess che non sta morendo e che il suo cancro è stato debellato. All'improvviso Brian si rende conto, solo in quel momento, di essere un cane sposato.

Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo e la storia di Brian e Jess prenderà delle pieghe davvero inaspettate.

Gli episodi della diciassettesima stagione de I Griffin sono ancora inediti in Italia mentre negli Usa è stato trasmesso ieri il primo episodio.