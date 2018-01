I Griffin, Peter si trasforma in Deadpool nell'episodio numero 300

In occasione dell'episodio numero 300 de, il mitico Peter ha deciso di omaggiare il mercenario chiacchierone della Marvel in una maniera alquanto inusuale.

Durante l'episodio in questione, andato in onda ieri in America, il patriarca della famiglia più irriverente d'America si trasforma in "Red Stool", una geniale parodia del celebre Deadpool.

Peter spiega di aver contratto una forma di cancro anale assieme ai poteri e, dopo essere attaccato da un gruppo di mercenari sul ponte, dà vita alla stessa scena d'azione vista nella pellicola del 2016, sulle note di una versione più scurrile di Angel of the Morning.

Peter inizia una violenta sparatoria contro i nemici e ne decapita uno con le due katane che indossa sulla schiena. Per finire, proprio come l'antieroe della Marvel, rompe la quarta parete in maniera divertente.

I Griffin è una serie animata creata da Seth MacFarlane nel lontano 1999 e, seppur siamo ben lontani dalla longevità de I Simpson, essere arrivati alla sedicesima stagione e aver festeggiato l'episodio numero 300 rappresenta in ogni caso un grande traguardo.



Per quanto riguarda Deadpool, vi ricordiamo che il secondo film è stato anticipato dal 1 giugno al 18 maggio per volere dellaTwentieth Century Fox. A dirigerlo ci sarà David Leitch, co-autore di John Wick, che va a sotituire Tim Miller, autore del primo episodio, il quale ha ababndonato il progetto per divergenze creative con Ryan Reynolds.