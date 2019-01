I Marvel Studios preparano una serie tv su Lady Sif per Disney+?

Dei comprimari della saga cinematografica dedicata al personaggio di Thor, uno dei più amati dai fan del fumetto originale è Lady Sif, interpretata dall'attrice Jaimie Alexander. E, secondo un nuovo report, ora potrebbe addirittura ottenere una serie tv tutta sua.

Ovviamente il report di Discussing Film non è confermato ma è piuttosto credibile. Stando al sito, i Marvel Studios starebbero accarezzando varie idee per delle serie televisive pensate per la nuova piattaforma digitale Disney+ e tra queste c'è sicuramente una dedicata al personaggio di Lady Sif. Non è chiaro, almeno al momento, se lo show sarà ambientato prima degli eventi di Thor: Ragnarok o dopo; ovviamente sarebbe interessante da parte della Marvel narrare gli eventi precedenti a Thor: Ragnarok cosi da spiegare il motivo della sua assenza nel terzo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono.

Stando al report, Jaimie Alexander tornerà a dare il volto al personaggio. I suoi agenti hanno deciso di declinare la possibilità di commentare il report; c'è da chiarire che l'attrice è ancora impegnata nel serial televisivo Blindspot.

Il serial su Lady Sif è l'ultimo delle serie tv rumoreggiate e/o annunciate come in fase di sviluppo: ricordiamo che c'è ufficialmente un serial su Loki in arrivo. Inoltre, nei giorni appena trascorsi, è stata già annunciata una showrunner per il serial su Visione & Scarlet Witch; infine ricordiamo che, stando ad alcune voci, sarebbe in fase di sviluppo anche una serie dedicata totalmente al Soldato d'Inverno & Falcon.