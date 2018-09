I Marvel Studios presenteranno Daredevil 3 al New York Comic-Con

Anche se questo venerdì debutterà la seconda stagione di Iron Fist su Netflix, i Marvel Studios stanno già pensando al futuro e, soprattutto, alla terza stagione di Daredevil che, secondo le intenzioni dello studio, dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno sulla piattaforma digitale.

Ma gli appassionati non tarderanno a ricevere una prima occhiata alla terza stagione di Daredevil, visto che il serial della Marvel avrà una grossissima presenza al prossimo New York Comic-Con, che debutterà il 4 ottobre e durerà fino al 7 ottobre. Chiaramente i fan attendono proprio l'arrivo di un trailer subito dopo il panel dedicato alla serie e, quasi sicuramente, sarà proprio cosi. Per ora sappiamo poco o nulla su questa stagione di Daredevil ma conosciamo che Charlie Cox tornerà ad interpretare Matt Murdock e che la stagione sarà ispirata alla famosa run a fumetti di Frank Miller "Born Again" (Rinascita in italiano). Secondo le indiscrezioni, in questa terza serie il Diavolo Custode affronterà una delle sue nemesi principali, il temibile Bullseye.

Oltre a Daredevil, la Marvel presenterà anche un nuovo episodio della seconda stagione di The Gifted, che debutterà in televisione a fine settembre, e darà una primissima occhiata alla nuova stagione di Runaways che, ricordiamo, dovrebbe arrivare in Italia su Rai4 entro l'inizio del 2019.