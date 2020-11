Ecco I Muppets su Disney+: abbiamo intervistato Pepe e Gonzo!

I Muppets sono diventati dei personaggi iconici grazie alla loro ironia sempre sopra le righe, per questo abbiamo deciso di intervistarli e di fargli qualche domanda sulla nuova serie Ecco I Muppets, disponibile su Disney+.

Nel video che trovate qui sopra, a rispondere alle domande di Gabriele Laurino ci sono proprio loro, Gonzo e Pepe, due dei protagonisti della nuova serie televisiva aggiunta al catalogo del servizio streaming il 6 novembre, insieme alle altre serie annunciate da Disney. Non potevano mancare riferimenti all'Italia e alle caratteristiche dei due strambi personaggi, sempre in vena di battute.

La loro apparizione in un'intervista sul web si lega in realtà abbastanza bene all'idea che sta alla base della serie Disney, dato che Kermit, Miss Piggy e gli altri hanno qui deciso di darsi alla creazione di contenuti video per conquistare il pubblico online. Una versione aggiornata delle mitiche apparizioni televisive ideate da Jim Henson a partire dagli anni '50, dopo le quali si sono succeduti moltissimi film e progetti paralleli incentrati sui celebri pupazzi.

Vi lasciamo quindi al video