I Muppets in una simpaticissima parodia di Stranger Things: Sharing Things!

Impariamo a condividere! E' questo l'insegnamento della puntata delin cui isi "travestono" da abitanti di Hawkins, indiana . La parodia diè, come sempre, educativa e super divertente, guardate!

Chiaramente, se non avete visto la seconda stagione si Stranger Things sarà un po' ostico capire chi siano alcuni dei personaggi, ma sapete anche che è una parodia per bimbi e quindi non crediamo che verranno spoilerate troppe cose, qualora decideste anche voi di vedere questo trailer.

La Sesame Street crea ormai da un po' di tempo parodie educative a tema serie tv famose: lo ha fatto con show quali Game of Thrones e anche The Walking Dead; ora è il turno della hit series Stranger Things di Netflix.

La parodia si intitola Sharing Things, letteralmente "Cose da Condividere" e insegna ai bambini l'importanza della condivisione con tutti i personaggi dei Muppets travestiti da protagonisti di Hawkins. Ci sono i ragazzi, c'è il Democane - che in questo caso di chiama Cookiegorgoon (DemoBiscottone) e mangia un sacco di biscotti - e, alla fine, ci sono Otto e Undici che, davvero, quando arrivano fanno morire dalle risate. Il DemoBiscottone è un mostro che vive in quello che, in questo show, si chiama SnackSide-Down (Geni assoluti!) e lì lui ha mangiato tutto il cibo che poteva trovare, quindi è salito in superficie a cercarne ancora. E lo fa quando nel mondo reale i ragazzi festeggiano Halloween, il giorno dei dolci e dei biscotti!

Uno degli sketch più divertenti mostra Barb che sta vicino al DemoBiscottone prima che lui se ne vada nel mondo reale. La ragazza gli chiede se le toccherà restare lì e... Beh, lui la ignora completamente! Un po' come fanno tutti nella prima stagione di Stranger Things! Una volta arrivato in superficie, il Mostro dei Biscotti incontra lo Sceriffo Hopper, che gli dà il benvenuto nei panni di... un coniglio!

Date un'occhiata al video e diteci cosa ne pensate nei commenti!