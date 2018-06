I nuovi e terrificanti avversari di Supergirl si apprestano ad entrare in azione!

The CW ha rilasciato il trailer di "Make it Reign”, ossia la penultima puntata della stagione in corso, che verrà trasmessa lunedì prossimo. Una nuova minaccia sta per emergere dalle profondità di Argo City, pertanto la Ragazza d’Acciaio dovrà riunire i propri alleati per cercare di fermarla...

Dal momento che Reign sembrerebbe ormai sconfitta, Kara/Supergirl (Melissa Benoist) ha deciso di lasciare la Terra per trascorrere un po’ di tempo su Argo City, in compagnia di sua madre Alura (Erica Durance). Il suo arrivo nella città aliena, tuttavia, ha permesso alla kryptoniana Selena (Anjali Jay) ed i suoi accoliti di dirigersi verso la Terra, e non in veste di semplici visitatori.



Come dimostrato dal trailer visionabile in calce all’articolo, Selena intende risvegliare nuovamente Reign, che giace sopita all’interno di Sam (Odette Annable), per sottoporre la Terra al suo distorto giustizio. La scorsa settimana è stato infatti rivelato che la donna è la figura misteriosa che ha guidato Reign durante tutta la stagione.



Fortunatamente Supergirl non sarà sola nella battaglia contro Selena, in quanto potrà contare non solo su Mon-El (Chris Wood), ma anche su sua madre Alura, che per l’occasione sfoggerà uno splendido costume da battaglia ispirato alla sua controparte fumettistica.

“SUPERGIRL SI PREPARA PER LA BATTAGLIA – Supergirl (Melissa Benoist) scopre le vere intenzioni di Serena (la star Anjali Jay) circa la Terra. Supergirl, Mon-El (Chris Wood) e Alura (la guest star Erica Durance) devono elaborare un piano per fermare Serena, prima che questa riesca a raggiungere la Terra. J’onn (David Harewood) si prepara a dire addio a suo padre (la guest star Carl Lumby). Armen V. Kevorkian ha diretto l’episodio scritto da Ray Utarnachitt & Cindy Lichtman.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.