I produttori di Krypton rivelano che lo show potrebbe includere molti altri eroi DC Comics

Intervistato in occasione del recentepress tour, il produttore esecutivo di Krypton , ha lasciato intendere che personaggi comee persino glipotrebbero un giorno comparire nel serial.

Queste sono state le sue parole sull’argomento: “Lo show sarà una sorta di finestra per l’universo fantascientifico della DC. Dal momento che la Zona Fantasma farà parte di questo show, potremo eventualmente esplorare altre epoche e pianeti.” In seguito, il presidente di DC Entertainment, Geoff Johns (Green Lantern Rebirth, The Flash Rebirth, Flashpoint) ha aggiunto: “Ognuno di questi personaggi potrebbe comparire nello show”.



Tra i personaggi finora confermati figura anche Adam Strange, l’eroe del pianeta Rann, che a giudicare dalle informazioni finora rilasciate da Syfy giocherà un ruolo molto importante nel serial. Sarà proprio lui, attraverso il viaggio nel tempo, ad avvertire il nonno di Superman e Supergirl dell’imminente pericolo in cui versa il pianeta Krypton. Sull’argomento Adam Strange, Goyer ha spiegato che proprio la sua presenza dovrebbe suggerire ai fan quanto lo show non sia interamente incentrato sul suddetto pianeta e la sua popolazione.



E mentre sappiamo già che il super villain Doomsday farà una comparsa nel serial, e addirittura vanterà un aspetto molto fedele alla controparte cartacea, non è chiaro se vedremo mai lo stesso Uomo d’Acciaio. Sull’argomento, Goyer ha risposto che “la porta è sempre aperta”. Sarà vero?



La season premiere di Krypton esordirà su Syfy il prossimo 21 marzo.