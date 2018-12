I protagonisti nei nuovi character poster di Runaways 2

Ad un giorno dal suo arrivo sulla piattaforma digitale Hulu, i Marvel Studios hanno diramato sul web sei nuovi character poster direttamente dalla seconda stagione di Runaways, che noi vi proponiamo dopo il salto.

Il cast include Ariela Barer (New Girl, One Day at a Time) nei panni di Gert Yorkes, Lyrica Okano (The Affair, Unforgettable) come Nico Minoru, Rhenzy Feliz (Teen Wolf, Casual) come Alex Wilder, Gregg Sulkin (Faking It, Don’t Hang Up, Anti Social) nel ruolo di Chase Stein, Virginia Gardner (Goat, Little Bitches) nei panni di Karolina Dean e Allegra Acosta (100 Things to do Before High School, Just Add Magic) come Molly Hernandez.

In questa seconda stagione, il gruppo dei Runaways, sempre in fuga ed in lotta contro i loro genitori, troveranno un nuovo alleato nel misterioso Topher (Jan Luis Castellanos).

La seconda stagione debutterà domani 21 dicembre sulla piattaforma digitale statunitense Hulu. In Italia le avventure dei supereroi di casa Marvel hanno fatto il loro debutto, con un anno di ritardo, su TIMVision. La prima stagione si è conclusa la settimana scorsa e, almeno al momento, non abbiamo dati ufficiali su quando arriverà da noi la seconda.