I Runaways ritornano nel trailer della seconda stagione

Un po' a sorpresa, i Marvel Studios ed Hulu hanno diffuso il primo trailer ufficiale della seconda stagione del serial televisivo dedicato ai Runaways, i giovanissimi eroi dei fumetti della Marvel.

Nel primo teaser trailer - che potete ammirare comodamente in questa notizia - vediamo molta più azione rispetto alla precedente stagione e i nostri eroi intenti a voler 'aggiustare' il mondo. La sinossi rilasciata dalla Marvel è la seguente: "I Runaways hanno lasciato le loro case (e genitori malvagi) e ora devono imparare a vivere da soli. Come procurarsi del cibo, cercare un riparo, e prendersi cura gli un degli altri, i nostri eroi cominciano a rendersi conto che, nel bene e nel male, sono destinari a rimanere uniti. E sta a loro porre fine a PRIDE una volta per tutte. Ma qualcuno ha inviato un messaggio misterioso a Jonah... C'è una talpa nelle Runaways? Nel frattempo PRIDE si concentra sulla ricerca dei propri figli, e Jonah ha in mente il suo piano pericoloso.".

Nel cast torneranno i giovanissimi protagonisti: Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta. Josh Schwartz e Stephanie Savage sono gli showrunner del serial e produttori esecutivi dello show insieme a Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel.

La serie debutterà su Hulu questo 21 dicembre. In Italia dovrebbe approdare su Rai 4 dal 2019.