I Simpson: uno dei produttori trova un errore di continuità 23 anni dopo!

Più di vent'anni dopo l'uscita della sesta stagione, il produttore Matt Selman ha scoperto un errore di continuità in uno dei vecchi episodi dei Simspson. Questo mese la serie animata di casa FOX si appresta a rilasciare la sua trentesima stagione.

I fan sanno benissimo che la coerenza narrativa e lo sviluppo non sono delle priorità per lo show, tanto che in quasi trent'anni di programmazione i protagonisti non sono invecchiati di un giorno. Una volta scoperto, però, l'errore notato dal produttore risulta difficile da ignorare, anche perché avvenuto all'interno dello stesso episodio, anzi, della stessa immagine.

Nel tredicesimo episodio della terza stagione, intitolato "E con Maggie son tre", un flashback racconta i momenti di Homer e Marge che hanno portato alla nascita della piccola Maggie. Nella scena in cui i due discutono del fatto che Marge sia incinta della bambina, sul muro in alto a sinistra è presente proprio un ritratto di Maggie. Potete trovare il tweet di Matt Selman in calce alla notizia.

Con più di 600 episodi all'attivo, i fan non faranno di certo fatica a perdonare gli autori per questo piccolo errore, viene però da chiedersi quanti ce ne sono ancora da scoprire. La 30° stagione de I Simpson arriverà su Fox dal prossimo 30 settembre. Nelle ultime settimane il futuro della serie è stato ritenuto in bilico, ora che l'affare Disney-Fox è stato definitivamente ufficializzato. Recentemente però è arrivata la conferma che la serie continuerà anche dopo la fusione delle due aziende: la New Fox, società che nascerà in seguito all'acquisizione, ha dichiarato i propri piani per mantenere vivo il franchise.