I Simpson avevano previsto l'accordo tra Disney e Fox..19 anni fa!

L'accordo firmato nella giornata di ieri tra Disney , è sicuramente uno dei più importanti della storia dell'industria dell'intrattenimento e, com'è spesso accaduto nel corso degli ultimi tempi,avevano previsto tutto, ben diciannove anni fa.

Per i (molti) fan del cartone animato di Matt Groening non si tratta certo di una sorpresa, dal momento che più volte I Simpson sono riusciti a prevedere, con una precisione assurda, eventi accaduti decenni dopo. Tra tutti citiamo l'episodio in cui sono stati trovati non pochi parallelismi con il futuro presidente Donald Trump, che in una puntata era appunto stato etichettato come possibile numero uno della Casa Bianca.

I Simpson avevano anche previsto che Arnold Schwarzenegger un giorno avrebbe combattuto Satana in un film, cosa fatta in End of Days, ma la previsione dell'acquisto di Fox da parte di Walt Disney ha, nuovamente, spiazzato tutti.

L'episodio in questione è il decimo della decima stagione, battezzato "When You Dish Upon a Star", scritto da Richard Appel e diretto da Pete Michels. Nella puntata, Homer diventa amico intimo con Alec Baldwin e Kim Basinger, salvo poi perdere la loro fiducia nel momento in cui i due scoprono che il capofamiglia dei Simpson aveva spiattellato tutti i loro segreti più intimi agli amici. Nell'episodio figura anche Ron Howard e Brian Grazer, ed in un momento particolare vengono mostrati i titoli di coda di un progetto in cui 20th Century Fox è appunto etichettata come "A Division of Walt Disney Co.", come si può vedere nel tweet presente in calce.