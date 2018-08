I Simpson: ecco come sarebbe Homer nel mondo reale (il risultato è terrificante)

L'artista Miguel Vasquez ha mostrato su Twitter come apparirebbe Homer Simpson nella vita reale: il risultato, siamo spiacenti di ammetterlo, è grottescamente inquietante.

L'opera di Vasquez è diventata immediatamente virale sul social network, e in poche ore è arrivata a terrorizzare i milioni di fan della celebre serie televisiva animata della Fox.

Potete trovare la raccapricciante immagine in calce alla notizia, insieme ad una seconda immagine (meno grottesca, ma comunque piuttosto "disumana") ri-postata da un utente Twitter come risposta al lavoro di Vasquez.

La 30esima stagione de I Simpson arriverà su Fox dal prossimo 30 settembre. Nelle ultime settimane il futuro della serie è stato ritenuto in bilico, ora che l'affare Disney-Fox è stato definitivamente ufficializzato. Qualche giorno fa però è arrivata la conferma che la serie continuerà anche dopo la fusione delle due aziende: la New Fox, società che nascerà in seguito all'acquisizione, ha dichiarato tramite i CEO Dana Walden e Gary Newman i propri piani per mantenere vivo il franchise.

"I Simpson rappresentano una parte significativa del marchio. Hanno creato una sorta di effetto alone della domenica, così come altre serie, e non andranno da nessuna parte, la loro casa è la FOX. Al momento abbiamo già pronti diversi anni di nuovi episodi per I Simpson, ma pensare a un futuro senza di loro, senza questi personaggi intelligenti, provacatori, di così alta qualità è semplicemente impossibile. La serie genera molte entrate, e siamo certi che Disney e Fox troveranno un accordo che vada a beneficio di entrambi."