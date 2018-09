I Simpson: Homer ridicolizza il DC Extended Universe nella clip con Gal Gadot

È trapelata in streaming una breve clip della premiere della 30esima stagione de I Simpson, in cui Homer prende in giro l’attuale situazione del DC Extended Universe.

Nella clip, Homer e Ned Flanders stanno tenendo delle audizioni per la parte di Lisa e per questa si presenta Gal Gadot. Ned è già convinto dell’attrice, ma Homer sentenzia: “Aspetta, so che eri stata grande in Fast & Furious, ma che cos’altro hai fatto?”, quando la Gadot chiede a Homer se ha visto Wonder Woman, la sua risposta è esilarante: “Appena vedo il logo della DC mi addormento immediatamente”.

Oltre alla Gadot, nell’episodio compariranno anche Tracy Morgan e Jane Lynch. Recentemente, la serie di Matt Groening ha anche rivelato il nuovo logo per celebrare la sua 30esima stagione.

Ultimamente lo show era finito nel mirino delle critiche, accusato di razzismo, per via della caratterizzazione del personaggio di Apu, mosse dal documentario di Hari Kondabolu, intitolato Il problema con Apu.

I Simpson in questi trent'anni si è consolidato come un successo capace di prendersi un posto di rilievo nella cultura pop occidentale. Lo show è stato creato nel 1987 da Matt Groening e fra gli storici doppiatori ricordiamo Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith e Hank Azaria. In Italia la serie va in onda su Fox Animation e Italia 1.

Groening è anche approdato recentemente su Netflix con la sua ultima creazione: Disincanto.