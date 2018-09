I Simpson: un nuovo logo per la trentesima stagione dello show di Matt Groening

I Simpson celebrano un importante traguardo, la loro trentesima stagione, con un nuovo logo. Lo show della Fox ad aprile ha battuto il record di Gunsmoke con il 636esimo episodio, diventando la serie più longeva di sempre nella fascia della prima serata americana. I Simpson debuttarono in primetime il 17 dicembre 1989.

L'episodio che ha decretato il sorpasso contiene persino un omaggio a Gunsmoke, ennesima prova dello stile autoreferenziale de I Simpson. Nel corso della sua longeva vita, I Simpson ha ottenuto 33 Emmy Award, record per uno show animato.

Ora Fox ha deciso di festeggiare questo importante traguardo in maniera speciale. Il logo che trovate in calce alla news celebra la première della trentesima stagione, che andrà in onda il 30 settembre su Fox.

Guest star dovrebbero essere Gal Gadot, Emily Deschanel, Jonathan Groff, Dave Attell e Pete Holmes mentre l'episodio dovrebbe essere focalizzato su Bart.

Ultimamente lo show era finito nel mirino delle critiche, accusato di razzismo, per via della caratterizzazione del personaggio di Apu, mosse dal documentario di Hari Kondabolu, intitolato Il problema con Apu.

I Simpson in questi trent'anni si è consolidato come un successo capace di prendersi un posto di rilievo nella cultura pop occidentale.

Lo show è stato creato nel 1987 da Matt Groening, recentemente tornato con una nuova serie animata, Disincanto, e fra gli storici doppiatori ricordiamo Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith e Hank Azaria. In Italia la serie va in onda su Fox Animation e Italia 1.