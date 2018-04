I Simpson si sono portati a casa un altro record per le serie TV, spodestando Gunsmoke

FOX si aggiudica un altro record grazie alla strampalata famiglia de I Simpson: ora è la serie TV americana che vanta più episodi. Con la puntata andata in onda il 29 aprile Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie hanno spodestato un altro colosso dell'intrattenimento, il drama western Gunsmoke, diventando la serie TV più longeva di sempre made in USA.

I più nostalgici ricorderanno sicuramente Gunsmoke per il personaggio Marshal Matt Dillon, interpretato da James Arness: un duro che la piccola Maggie non ha alcun timore di sfidare a duello. L'emittente televisiva ha deciso infatti di festeggiare questo nuovo traguardo con un breve corto creato ad hoc, nel quale la più piccola componente della famiglia Simpson lancia la sfida a Dillon, battendolo e soffiandogli il record, consacrando di fatto il suo cartone animato come la serie TV più longeva prodotta finora in territorio americano.

Un premio che FOX può comodamente riporre a fianco degli altri che si è guadagnato lo show nel corso degli anni: I Simpson infatti sono la serie animata più longeva di sempre, con quasi 30 anni di episodi alle spalle visto che il debutto è avvenuto nel lontano 1989, oltre ad essere anche la sitcom americana con più episodi e che allo stesso tempo si è aggiudicata la partecipazione di più guest star di qualsiasi altra serie. Ah, e si è pure aggiudicata un Emmy Award.