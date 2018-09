I Simpson, trentesima stagione: Homer ironizza sui film DC in un nuovo divertente video

Un video di venti secondi postato dall'utente Vanzekin su Youtube mostra Homer e Flander giudici in un casting in cui valuteranno le capacità di Gal Gadot, attrice interprete diWonder Woman nell'universo DC.

La trentesima stagione dei Simpson debutterà il 30 settembre su FOX col suo primo episodio, e oltre a Gadot avrà ospiti del calibro di Tracy Morgan e Jane Lynch. È circolato anche un nuovo logo (in calce alla notizia) che celebra la nuova stagione.



Il cartone animato è famoso per il suo sarcasmo pungente che non risparmia nessuno: religione, politica, vip, e questa volta anche i cinecomic. Nella nuova clip Homer e Flanders durante il casting di cui sopra si ritrovano a giudicare Gal Gadot. Mentre Flanders è convinto dalla performance della modella israeliana, Homer non è così sicuro, e le chiede in che film ha partecipato oltre a Fast & Furious. Quando la ragazza gli chiede se l'ha mai vista impersonare Wonder Woman, Homer risponde:"Quando vedo il logo DC mi addormento immediatamente".



Matt Groening ha prodotto anche una nuova serie quest'anno: la discussa Disincanto su Netflix, riuscirà a convincere i fan con questa nuova stagione de I Simpson?