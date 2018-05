I voti del revival di Pappa e Ciccia continuano a scendere: qualcosa non va nello show?

Niente da fare ultimamente per il revival di Pappa e Ciccia, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Dopo un inizio molto promettente, che gli è valso voti più alti del finale di stagione di The Walking Dead, ora la serie TV sembra essersi chiusa in una spirale negativa dalla quale fatica ad uscire.

L'aspetto più interessante, ed allo stesso tempo più preoccupante, è che lo show ha perso quasi la metà dei telespettatori che contribuirono a renderne la premiere un vero e proprio successo. Sfruttando questa ondata di entusiasmo nei confronti della serie, ABC ha pensato bene di rinnovare Pappa e Ciccia per una seconda stagione, decisione presa già ad inizio marzo. Ma ora il modo in cui gli utenti vedono le vicende di casa Conner sembra essere radicalmente cambiato.



Per inquadrare meglio ciò che sta succedendo a Pappa e Ciccia è bene considerare i numeri che ha fatto e sta facendo registrare: la premiere è stata guardata da 18.44 milioni di utenti, un risultato strepitoso per un revival, mentre per l'ultimo episodio andato in onda il primo maggio ha totalizzato "solo" 10.42 milioni di telespettatori. Un calo di audience del 21% avvenuto in una sola settimana.



Nonostante il declino subito dal revival negli ultimi tempi, è quasi improbabile che ABC torni sui suoi passi ed annulli la seconda stagione già annunciata; ad ogni modo, però, pare proprio che Pappa e Ciccia non attragga più i suoi fan come un tempo, ovvero come riusciva a fare fino a qualche settimana fa.