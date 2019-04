Iain Glen è Bruce Wayne nel nuovo video dal set di Titans 2

Appena la scorsa settimana, veniva annunciato l'arrivo in Titans 2 di Iain Glen nei panni di Bruce Wayne, ma a quanto pare l'inizio delle riprese non si è fatto attendere poi molto per l'attore de Il Trono di Spade, visto che via Twitter è stato diffuso un video dal set della seconda stagione che lo vede al lavoro.

A riportare il filmato che ci permette di dare una prima occhiata al look del suo Bruce Wayne è stata la pagina Titans Brasil. Come sottolinea la descrizione del video e come poi è intuibile dalle immagini, vediamo Bruce Wayne camminare nei corridoio di quella che sembra la sua Wayne Manor insieme a quello che fu il suo pupillo, Dick Greyson, interpretato nella serie da Brenton Thwaites e protagonista dello show insieme al resto dei compagni Titani.



Come appare dunque questo Bruce Wayne? Nei pochi istanti in cui si vede, elegante e austero, che è poi quello che cercava proprio la produzione guardando a un attore come Glen, caratterista eccezionale e capace di imprimere una sua precisa personalità all'iconico personaggio.



La seconda stagione di Titans non ha ancora una data d'uscita ufficiale su DC Universe, ma dovrebbe tornare il prossimo autunno. In Italia, invece, dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020, distribuita da Netflix.