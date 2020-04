Iain Glen tornerà come Bruce Wayne nella terza stagione di Titans

La seconda stagione di Titans si è conclusa da poco, e non sono mancati i momenti shock nel finale. Ma è già ora di pensare alla terza stagione, e ai personaggi che potremmo (ri)vedere.

Secondo quanto riportato anche da Heroic Hollywood, durante un live-stream dal suo account personale di Instagram, Boris Mojsovski, direttore della fotografia di diversi episodi della serie e regista del nono episodio della seconda stagione Atonement, avrebbe confermato il ritorno di Iain Glen come Bruce Wayne nella terza stagione di Titans.



Glen, che aveva debuttato nella season premiere della seconda stagione dello show, è apparso in 5 episodi, incluso il season finale.



Precedemente, il suo personaggio era stato semplicemente menzionato o mostrato di spalle, in penombra o in altri modi che hanno permesso una vera e propria apparizione solo a serie inoltrata.



Non sappiamo se vedremo l'attore in costume nella prossima stagione, ma considerato il focus su Dick e gli altri giovani supereroi, non è probabilmente una priorità. Soprattutto se teniamo conto dei tempi di Titans quando si tratta di "vestire e accessoriare" come da fumetto i propri personaggi, come accaduto con Wonder Girl o, più "clamorosamente" con l'attesissimo Nightwing.



La prima e la seconda stagione di Titans sono attualmente disponibili su Netflix.