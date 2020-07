Ian Somerhalder, il divorzio della star di The Vampire Diaries era solo una fake news

Una fake news circolata in questi ultimi giorni aveva messo in allarme le tante fan di The Vampire Diaries perdutamente innamorate di Ian Somerhalder: secondo alcune voci, infatti, l'attore sarebbe stato prossimo a divorziare dalla moglie Nikki Reed.

La notizia di una crisi nel matrimonio tra i due attori è rimbalzata a partire da un video diffuso su TikTok, nel quale si parlava appunto di un rapporto ormai arrivato ai minimi termini e prossimo a scoppiare definitivamente.

Peccato che la notizia a cui il video si rifaceva risalisse al 2017, anno in cui furono appunto segnalate delle crepe nella relazione tra i due attori che, per inciso, neanche all'epoca confermarono voci di questo tipo. Di certo c'è che, per quanto i social non sempre riflettano la realtà, facendo un giro sugli account Instagram dei due di crisi sembra non esserci la minima traccia.

Insomma, una bufala in piena regola che aveva però immediatamente fatto drizzare le antenne alle tante fan speranzose del fatto che il bell'Ian stesse per tornare su piazza, e che nel giro di poche ore sono state costrette a fare i conti con la dura realtà. A proposito dello show che lanciò la carriera di Somerhalder, comunque, qualche giorno fa ci siamo chiesti che fine avesse fatto un altro protagonista di The Vampire Diaries.