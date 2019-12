Ian Somerhalder, star di V Wars, legge le fanfiction che lo vedono protagonista

Dal 5 dicembre è disponibile su Netflix la prima stagione di V Wars, serie basata sulla graphic novel di Jonathan Maberry e incentrata su un'epidemia che trasforma gli uomini in vampiri. Tra i protagonisti della serie c'è Ian Somerhalder, un volto noto agli appassionati di questi esseri sovrannaturali, grazie a The Vampire Diaries.

Prima di essere Luther Swann, lo scienziato che cerca di capire l'origine dell'epidemia nel nuovo show Netflix, Somerhalder è stato infatti dall'altra parte della barricata, interpretando il vampiro Damon Salvatore per otto stagioni.



La popolarità del teen drama a base di vampiri ha portato alla creazione di diverse fanfiction in questi anni e così, per celebrare il lancio di V Wars, Netflix ha pubblicato un video in cui Somerhalder legge alcune fanfiction dedicate a lui.

"Le fanfiction su Somerhalder sono l'unica cosa più succosa del sangue di vampiro e per questo abbiamo dovuto mostrargliene alcune" ha scritto l'account ufficiale di Netflix nel presentare l'iniziativa.

Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, l'attore fa presto a rendersi conto che le creazioni dei fan non sono un materiale adatto a un pubblico di bambini, considerando quanto in fretta la situazione si faccia bollente.

Anche se ormai è un padre e certe cose non può più leggerle, Somerhalder si dice lusingato e si augura che anche V Wars riuscirà a ispirare tante fanfiction.



Nei giorni scorsi, Somerhalder ha parlato del suo ruolo in V Wars, ma anche di supereroi e fumetti. Per maggiori informazioni su questo nuovo show, potete leggere l'analisi del primo episodio di V Wars.