Ian Somerhalder di The Vampire Diaries diventa un nemico di Flash in questa fanart

In attesa del debutto della settima stagione di The Flash su The CW, attingiamo da un'altra vecchia gloria dell'emittente americana per questa fanart che trasforma Ian Somerhalder in un temibile villain del Multiverso.

Non è la prima volta che uno dei vampiri di Mystic Falls viene tramutato in un villain di The Flash (per giunta anche lo stesso!) dagli artisti del web. C'era infatti già stato Paul Wesley rappresentato come Red Death da subi-ozil, e questa volta tocca a un altro fratello Salvatore: Ian Somerhalder.

"Continuando i miei fancast di The Dark Kinghts: Metal, ecco @iansomerhalder come #RedDeath!" scrive skull101ify su Instagram, nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Ma parlando di Red Death (la forma ibrida tra Bruce Wayne e Barry Allen nata da uno scontro con la Speed Force che ha visto la coscienza del secondo rimanere intrappolata nel corpo del primo, che nel frattempo ha acquisito anche i suoi poteri), non sono in pochi a credere che il personaggio, menzionato en passant in un episodio della quinta stagione, possa effettivamente fare la sua comparsa nella serie.

Intanto, sappiamo che la settima stagione vedrà il ritorno di Godspeed, e verremo finalmente a capo del mistero che lo circonda (o comunque, scopriremo qualcosa in più al riguardo). Ci sarà spazio anche per Red Death?

Al momento, le riprese di The Flash sono state temporaneamente sospese causa COVID, e restiamo in attesa di aggiornamenti.