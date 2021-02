Ibrahimovic e Lukaku diventano protagonisti di un murales all'esterno di San Siro

Lo scontro poco amichevole tra Ibrahimovic e Lukaku nel corso dell'ultimo derby ha creato non poco scalpore, tanto che in molti hanno chiesto l'esclusione di Ibra da Sanremo. Ora i due diventano i protagonisti di un murales all'esterno dello stadio San Siro.

L'opera d'arte è stata realizzata da due street artist milanesi che hanno deciso di immortalare un momento di intenso agonismo e di attaccamento alla maglia, al di là degli strascichi poco piacevoli.

"Abbiamo voluto sottolineare come questi episodi facciano parte dell'agonismo del giocare, sono figli dell'intensità dell'attaccamento alla maglia, sono sinonimo di volere dare tutto per la propria squadra. Lo scontro può diventare anche duro, ma solamente in campo. Questo murales ha un messaggio universale. Agonismo, intensità e amore per la squadra, per la nostra città. Questo è quello che abbiamo rappresentato. Abbiamo legato questo episodio alla città: sopra la "i" nella scritta "Milano" c'è la rappresentazione del Duomo".

Questo lavoro è stato realizzato in cerca 6 ore, e fin qui ha ricevuto moltissime critiche: "Siamo pronti alle critiche, sono prevedibili e bisogna essere pronti ad accettarle. Nell'arte c'è chi si ferma a quello che vede, fa parte del gioco. Su cento persone che vengono messe davanti a un quadro di Fontana, 99 diranno che lo sapevamo fare anche loro. Quando ci si mette di fronte a un'opera, o ci si informa o bisogna avere gli strumenti per comprendere il messaggio. Altrimenti si fanno commenti da piazza, senza spessore".

Intanto molte polemiche sono scaturite anche dall'esoso compenso riservato ad Ibra al prossimo Sanremo.