E' subito Ibrahimovic show a Sanremo 2021: 'è un onore avermi qui'

Tra gli attesi protagonisti di Sanremo 2021 c'è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan è salito sul palco dell'Ariston accolto da Amadeus, con tanto di spilla con il suo cognome che, inutile dirlo è immediatamente diventata virale.

Un ingresso di scena in pieno stile Ibra, che ha subito scherzato con Amadeus osservando che "per te è un onore avermi qui".

"Amadeus, è un onore per me essere qua, ma è un onore anche per te avermi qua. Regole di festival di Zlatan? Avrà 22 cantanti, undici contro undici" ha continuato Ibra, davanti ad un esterrefatto Amadeus, che ha ricordato al suo compagno di viaggio che i cantanti in gara a Sanremo 2021 sono 26 e non 22. Ibra a questo punto l'ha invitato a "venderne 4, il Liverpool cerca quattro difensori".

"Il palco non va bene, mi serve di 105 metri. Se no annulliamo il festival. Violinisti via, ma ragazze restano" ha osservato Ibra, che ha proposto ad Amadeus di modificare il palco dell'Ariston per renderlo più simile ad un campo da gioco.

Ibrahimovic sarà presente a tutte e cinque le serate, ma il momento clou sarà senza dubbio rappresentato dal duetto con l'amico ed allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, con cui eseguirà una cover di "Io Vagabondo" dei Nomadi. Quest'oggi Ibra ha annunciato che donerà in beneficenza il suo cachet