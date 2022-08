iCarly, gli abusi su Jennette McCurdy: 'E Nickelodeon mi offrì 300.000$ per tacere'

Revival di accuse, più che di stagioni, per la serie iCarly di Nickelodeon. Dopo l'allontanamento del creatore Dan Schneider per presunti abusi e comportamenti inappropriati nei confronti del cast di giovanissimi, l'attrice Jenette McCurdy, all'epoca adolescente, torna sulla questione smascherando anche Nickelodeon.

Le cose sembravano andare al meglio per il revival dell'iconica serie di primi anni 2000, con la seconda stagione di iCarly in arrivo (quinta, se contiamo anche le originali) e Nickelodeon che ha già rinnovato iCarly per la terza. Solo un nuovo scandalo – o meglio, il ricordo di scandali già passati e che portarono alle loro giuste conseguenze – potrebbe sopraggiungere per spezzare l’idillio. A farne le veci Jennette McCurdy, interprete all’epoca del personaggio di Sam Puckett, che riprese poi nello spinoff Sam & Cat affiancata da Ariana Grande. Oggi, l’attrice manca visibilmente nel revival e pubblica il libro di memorie I'm Glad My Mom Died, in arrivo fra tre giorni.

Nel romanzo verità, Jennette McCurdy ripercorre in dettaglio gli abusi e le lotte che sono derivate dalla recitazione nella serie Nickelodeon, rivelando ora (per la prima volta) come la stessa emittente l’avesse manipolata oltre alla figura indicata nel libro come The Creator. È praticamente certo che la McCurdy si riferisca a Dan Schneider, che ha ricevuto diverse lamentele per temperamento irascibile e comportamento inappropriato con il cast di giovani. Nickelodeon divorziò da Schneider e dalla sua casa di produzione nel 2018 senza motivare la cosa, ma probabilmente soprattutto alla luce delle accuse.

In un estratto dal suo libro di memorie riportato da Vanity Fair, McCurdy rivela la conversazione che ebbe con agenti e avvocati di Nickelodeon in cui le offrirono ben 300 mila dollari per non parlare pubblicamente della sua esperienza. McCurdy avrebbe immediatamente rifiutato la somma, affermando che sembrava denaro sporco nascosto nonostante i manager e gli agenti lo presentassero come regalo di ringraziamento, una sorta di bonus. McCurdy conclude descrivendo come “il creatore” l'abbia incoraggiata a bere da minorenne, l’abbia massaggiata e poi manipolata. L’attrice attribuisce a queste esperienze uno dei principali motivi per cui ha poi abbandonato la recitazione, preferendole scrittura e regia.