iCarly: molte cose sono cambiate nel trailer del revival di Paramount+

Se siete anche voi dei nostalgici di quelle serie tv che vi hanno accompagnato nella vostra infanzia, non potrete fare a meno di guardare il revival di iCarly che è stato annunciato da Paramount+ lo scorso dicembre e che ora sembra finalmente essere diventato realtà con il trailer che vi mostriamo di seguito.

Il video anticipa l'arrivo di una nuova stagione composta da 13 episodi. Ovviamente ci sarà un notevole salto temporale visto che iCarly ci ha salutato nel 2012. Ritroveremo tutti i protagonisti, ad eccezione di Jennette McCurdy, l'interprete di Sam che ha scelto di non partecipare al revival. Gli eventi saranno ambientati dieci anni dopo la fine della serie originale prodotta per Nickelodeon e ora Carly Shay, non sarà più una teenager alla conquista del web ma dovrà fare i conti con problemi da adulti come il lavoro, l'amore e la famiglia. La serie è stata sviluppata e prodotta da Jay Kogen e Ali Schouten, impegnati anche come showrunner.

Diciamocelo chiaramente, questo è il periodo più adatto per i revival, anche se non tutti riescono a vedere la luce. Fino a qualche mese fa si pensava che avremmo anche assistito ad un revival di Lizzie McGuire, ma come sappiamo poi le cose non sono andate come speravamo. Hilarie Duff ha infatti annunciato che il revival di Lizzie McGuire non si farà, pare infatti che Disney+ non volesse dare un taglio più maturo alla serie che nei primi anni 2000 ha spopolato su Disney Channel.